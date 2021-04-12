Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek - Son Dakika

Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek

12.04.2021 13:45
Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek, System.String[]

Geçimini simit satarak sağlayan yüzde 80 görme engelli diyabet hastası Aydın Yılmaz'ın, 'sağlıklı koşullarda simit satabilmek için simit arabasına sahip olmak istiyorum' talebine anlamlı cevap Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi.

Geçimini simit satarak sağlayan yüzde 80 görme engelli diyabet hastası Aydın Yılmaz'ın, 'sağlıklı koşullarda simit satabilmek için simit arabasına sahip olmak istiyorum' talebine anlamlı cevap Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi.

Beyoğlu, hayata tutunma mücadelesi takdir toplayan 53 yaşındaki Yılmaz'ı hem ziyaret etti, hem de istediği seyyar simit aracını hediye etti. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yaşayan, kadayıf ve baklava ustalığı yaparken 8 yıl önce diyabet hastalığına yakalanan yüzde 80 görme engelli Aydın Yılmaz, okul durağında simit ve maske satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Emeğiyle ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Yılmaz'ın tek arzusu simitlerini taze tutabilecek ve satışını arttıracak bir simit arabası satın alabilmekti. Maddi imkansızlıklardan dolayı istediği arabayı alamayan Yılmaz'ın 'sağlıklı koşullarda simit satabilmek için simit arabasına sahip olmak istiyorum' talebini Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yerine getirdi.

Beyoğlu, Koşuyolu semtinde ziyaret ettiği Yılmaz'a moral verip mücadelesini takdir ederek gerekli desteği sağlayacaklarının sözü verdi. Beyoğlu'nun verdiği talimatla modern görünümlü araba şehir dışından temin edilerek kendisine hediye edildi. Başkan Beyoğlu, "Lideri Recep Tayyip Erdoğan olan bir devletin ve davanın erleri hiçbir vatandaşını çaresiz bırakmaz. Bu kardeşimizin takdire şayan ekmek kazanma mücadelesine destek olmak istedik" dedi.

Arabayı teslim alan Yılmaz da, yaşama tutunma mücadelesine anlamlı destek sağlayan Başkan Beyoğlu'na teşekkür ederek, "Simit arabam olmadığı için simitler çabuk kuruyordu. Tepsi üzerinde sattığım simitlere de fazla rağbet olmuyor. Seyyar simit aracına ihtiyacım vardı. Belediye Başkanımızı burada görünce önce şaşırdım, sonra çok mutlu oldum. Durumum hakkında bilgi alarak gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi. Allah razı olsun kendisinden. Kısa sürede arabayı temin ederek ulaştırdı. Şu an çok mutluyum. En azından daha güzel koşullarda iş yapma imkanım oldu" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek
Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek

Bağlar Belediyesi, Aydın Yılmaz, Diyarbakır, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek - Son Dakika


Son Dakika

Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar Erol Bulut'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! İşte yönetim ve Belözoğlu zirvesinde konuşulanlar Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Muş'ta baharın müjdecisi Muş'ta baharın müjdecisi "çiriş" otu geçim kaynağı oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu

Son Dakika Haberleri
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
14:46 CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezerviyle ilgili Meclis'te genel görüşme açılmasını talep etti
14:12 İstanbul'un göbeğinde boğazına bıçak dayadığı kadını taciz eden sapık konuştu: Hoşuma gitti
13:57 Baharı müjdeleyen "çiriş" otu vatandaşın geçim kaynağı oldu
13:45 Sosyal medyada infial uyandıran "12 Nisan" paylaşımları sonrası Emniyet harekete geçti
13:23 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in lüks evini Türk iş adamı alıyor
13:08 Oyuncu Melisa Döngel, Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın radarına girdi
Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi         
14:51
1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha geldi         
14:38
ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvurdu         
13:55
CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervi hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi         
13:31
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti         
13:28
Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı         
12:46
Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi         
12:22
ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu         
11:54
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek         
11:25
Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor         
11:24
ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü ABD'yi karıştıran olayın görüntüleri servis edildi! Suç makinesi, polisi otomatik tüfekle böyle öldürdü         
11:06
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi         
10:43
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu         
10:25
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 15:14:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağlar'da simit satarak geçimini sağlayan diyabet hastasına anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei