Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşları ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret eden Beyoğlu, taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla aralarında çok sağlam bir gönül bağı oluştuğunu kaydeden Beyoğlu, "Bizi sevgimiz Bağlar sloganıyla karış karış gezerek halkımızı dinliyor, çözümler üretiyoruz. Sadece memnuniyetleri değil, şikayetleri de dinlemekten hoşnut oluyoruz." diye konuştu.

İlçedeki esnafı da ziyaret eden Beyoğlu, hiçbir mazeret üretmeden her gün vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Beyoğlu, "Milletimizle dertleşmek bizi daha çok mutlu ediyor. Çünkü biz buraya övgü değil, varsa şikayet ve talepler onları dinleyerek çözüm üretmeye geliyoruz. 33 aydaki en büyük başarımız milletimizle kurduğumuz gönül bağı oldu. Bir tek vatandaşımız bile sorununa çözüm bulamazsa biz vicdanen rahat olamayız." dedi.