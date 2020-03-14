Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesindeki esnaf ve ev ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesinde esnaf ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gerekli önlemleri aldığını, belediye olarak da gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirten Beyoğlu, bu konuda vatandaşları uyardı.

Başkan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Önlemlerimizi almaya devam edeceğiz ama bir yandan da hayat devam ettiği için normal yaşantımızı sürdüreceğiz. Her koşulda hemşehrilerimizin yanında ve hizmetinde olacağız. Devletimiz ve hükümetimiz tüm dünyaya örnek olabilecek önlemleri zamanında aldı. Belediye olarak biz de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunların başında temizlik geliyor. Bunlara riayet ederek hayatımızın normal akışını sürdürelim. Bizler her koşulda vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz."