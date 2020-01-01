Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, yeni yıla vatandaşlarla girdi - Son Dakika
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, yeni yıla vatandaşlarla girdi

6 saat önce

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yılda vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, yeni yıla vatandaşlarla girdi, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yılda vatandaşlarla bir araya geldi.

Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş ile Körhat, Fatih, Muradiye, Mevlana Halit ve Şeyh Şamil mahallerinde esnafı ziyaret etti.

Yeni yılın ilk saatlerinde Beyoğlu, ilçedeki yoksul ve dar gelirli aileleri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Beyoğlu, ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Beyoğlu, yeni yılda da vatandaşlarla bir araya gelerek gönül belediyeciliğine devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşlarla dertlenmeyi yaşam biçimi haline getirdiklerini belirten Beyoğlu, "Samimiyet, gayret ve tevazü bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bu kutlu hizmet mücadelesinde hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliğini bir arada yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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