Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) sürecini başarılı bir şekilde yöneterek dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Beyoğlu yaptığı açıklamada, koronavirüs mücadelesinde büyük devletlerin çaresiz kaldığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 100 milyar lira açıklanan ekonomik destekler 200 milyar lira oldu. Dünya devi olduğunu iddia eden ülkeler bu salgın karşısında adeta çaresiz kalıp sağlık sistemleri çökerken dünyanın her yerindeki vatandaşlarımızı kendi ülkemize getirip, tedavi ediyoruz. Türkiye'yi başarılı şekilde yöneterek, dünyaya örnek oldu."