Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 18 aylık icraatlarını değerlendirdi - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 18 aylık icraatlarını değerlendirdi

10.11.2020 15:05
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 18 aylık icraatlarını değerlendirdi, System.String[]

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hayata geçirdikleri projeler ve yürüttükleri çalışmalarla geçmişte çeşitli olumsuzluklarla gündeme gelen Bağlar'ı hizmetlerle anılan bir ilçe haline getirdiklerini söyledi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hayata geçirdikleri projeler ve yürüttükleri çalışmalarla geçmişte çeşitli olumsuzluklarla gündeme gelen Bağlar'ı hizmetlerle anılan bir ilçe haline getirdiklerini söyledi.

Beyoğlu, yaptığı açıklamada, yürütülen hizmetlerle artık Bağlar denilince akla kötü şeyin gelmediğini belirterek, "İlçemiz hak etmediği bu imajdan kurtulmuş ve geleceğe umutla bakacak hale gelmiştir. Bunu yeterli görmeyerek çıtayı daha yükseğe koyuyoruz. Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirdik. Çalmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamaya özen gösterdik. Hiçbir ayrım yapmadan tamamen belediyecilik yapmaya yönelik herkese ve her kesime gönlümüzü, imkanlarımızı açık tuttuk." dedi.

Kurdukları iletişim ağlarıyla isteyen her vatandaşın kendilerine ulaşmasını sağlamanın vicdani mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Eski Bağlar bölgesinde 250'den fazla metruk yapıyı temizledik. Vermiş olduğumuz mücadele ile burada yerinde dönüşüm modeli ile kentsel dönüşüm uygulanacak. Bağlar'ın hayali olan bu projeye başlanması bizim dönemimize nasip olacak. Bir diğer bölgemiz birçok il ve ilçeden büyük olan ilçemizin gelişen yüzü Bağcılar. Bu bölgemiz yeni projelerle daha modern ve yaşanılabilir hale getiriliyor. Üçüncü olarak 11 mahallenin olduğu kırsal Karacadağ bölgemiz. Bu bölgemiz 20 yılda yapılamayan alt yapı ve ulaşım hizmetlerine bizim dönemimizde kavuştu. Neredeyse 20 yıl hizmet alamayan birçok mahallemize kendi üretmiş olduğumuz asfaltla 18 ayda 100 kilometreden fazla hizmet gerçekleştirdik. Kırsal bölgelere yaklaşık 70 kilometre yeni yol hizmeti kazandırıp menfez ve beton boru çalışması yaparak Bağlar tarihinde bu anlamda bir rekora imza attık. İlçemizde ilk kez kentsel dönüşüm ve millet bahçesi projelerinin hayata geçmesini sağladık. Yeşil alan envanterine 50 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdığımız gibi bölgemizde kent içi organik tarım projesini hayata geçiren de ilk belediye olduk. 200 binden fazla ihtiyaç sahibi insanımıza belediyemizin imkanları dahilinde gıda, giyim ve temel ihtiyaçlardan oluşan sosyal destekler sunduk."

"Millete hizmet yolunda en büyük referans olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şu ana kadar yürütmüş olduğumuz gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği çizgisinden şaşmadan kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." diyen Beyoğlu, şunları kaydetti:

"10 bine yakın öğrencimize giyim ve kırtasiye desteğinde bulunarak üniversite adayları ve diğer öğrencilerimizin faydalandığı eğitim merkezi oluşturduk. Birçok okulumuzun fiziki eksiklerini gidererek ihtiyaçlarını karşıladık. Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüse karşı her türlü önlemi alarak dezenfekte çalışmalarını yürüttük, 600 binden fazla ücretsiz maske ve teçhizatı vatandaşlarımıza ulaştırdık. Temizlikte ilçemizi yaşanılabilir hale getirerek çevre korumaya yönelik çalışmalarla da yine ilimizde sıfır atık belgesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan almaya hak kazanan ilk belediye olduk."

Millet ile aralarında güven ve gönül bağı oluşturduklarını dile getiren Beyoğlu, bu hizmetleri yeterli görmediklerini, önlerine daha büyük hedefler koyduklarını aktardı.

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 18 aylık icraatlarını değerlendirdi - Son Dakika


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