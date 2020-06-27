Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Açıklaması - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Açıklaması

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin mali faaliyetleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin mali faaliyetleriyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Belediye Başkanı Beyoğlu'nun terör örgütü PKK ve HDP'ye yakın medya organlarının hedefinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, iddia edilenin aksine belediyeyi 150 milyon lira ile değil, 12 milyon lira ile devraldıklarını belirtti.

Beyoğlu, şöyle dedi:

"165 milyon lira olan yıllık bütçemizin 128.5 milyon lirasını harcadık. Şu an kasamızda 23 milyon lira var, tek bir kuruş borcumuz yok. Yeni bütçemiz içinde bulunduğumuz haziran ayında HDP'li meclis üyelerinin de onayıyla oybirliği ile kabul edildi. 20 yılda yapılmayan hizmetleri bir yılda yaptığımız için terör örgütleri ve yandaşlarının hedefindeyiz. Yargı sürecini başlatıyoruz. Bu iftiraları atanlar ve paylaşarak buna ortak olanlar hukuk önünde hesap verecek."

Terör örgütü PKK ve yandaşlarının Bağlar gibi 400 binden fazla nüfusu ile 36 ilden büyük bir ilçede belediyeyi kaybetmeyi hazmedemediğini belirten Beyoğlu, ilçede 20 yılda yapılmayan hizmetleri 1 yılda yaparak ezber bozduğu için bu çevrelerin hedefinde olduğunu aktardı.

Bu anlayışın yalan ve iftiralarla hizmet edenleri karalamayı gelenek haline getirdiğini anlatan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Görevi devraldığımızda belediyemizin kasasında 12 milyon, ayrıca 3 milyon lira borcu vardı. Kendi ürettiğimiz asfaltla 20 yıldır hizmet görmeyen cadde ve sokakları ihya ettik. 48 mahallemizin tamamına hizmet götürdük. 37 dış mahallemize yol ve alt yapı kazandırdık. 100 binden fazla insanımıza sosyal ve nakdi destek sağladık. Onların yapamadığını yaparak ezberlerini bozduğumuz için ne yapacaklarını şaşırdılar. Pandemi süreci dahil her zaman ve her koşulda milletimizin içinde olduk. Vatandaşlarımız bizi bağırlarına basıyor, büyük teveccühte bulunuyor. Bu anlayışın kabul edemediği bu işte. Bağlar'ı kaybetmenin acısını ve yaptığımız hizmetlerle milletin gönlünde yer edinmemizi hazmedemiyorlar."

Beyoğlu, iddialarla ilgili yargı süreci başlatacaklarının altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Kimse afaki konuşamaz. Biz rakamlarla konuşarak gerçekleri kamuoyuna sunuyoruz. Bu iftiraları atanlar ve bunu paylaşarak bu kirli algılara alet olanlar hesabını hukuk önünde verecek. Biz yolumuza çok daha güçlü ve büyük projelerle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu, Bağlar, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:43 Kaynak: AA

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