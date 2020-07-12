Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Açıklaması - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu Açıklaması

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "Ekmeğini yedikleri millete ihanet eden hainler milletten tarihi bir tokat yedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin, "Ekmeğini yedikleri millete ihanet eden hainler milletten tarihi bir tokat yedi." dedi.

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Beyoğlu, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle ilçedeki reklam panolarına darbe gecesinde yaşananları yansıttıklarını söyledi.

"Özgürlüğüne ve bağımsızlığına sevdalı olan aziz milletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde dünya tarihine geçen bir zafer kazanmıştır." diyen Beyoğlu, şunları kaydetti:

" Ekmeğini yedikleri millete ihanet eden hainler milletten tarihi bir tokat yedi. Bu tür hain kalkışmalar da milletin feraseti ve millete güven veren liderin dirayeti çok önemlidir. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına sevdalı olan aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hain güruhu bozguna uğratarak dünyaya bu konuda emsal oldu. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği olmasaydı belki bugün ülkeyi parçalamış olacaklardı. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan minnet ve şükran görevimizi her zaman yerine getireceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:59 Kaynak: AA

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