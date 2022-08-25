Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu Diyarbakır annelerini ziyaret etti

25.08.2022 12:02
Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

4'üncü yılına girecek evlat nöbeti için ülkeye destek çağrısı yapan aileleri AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile ziyaret eden Belediye Başkanı Beyoğlu, ailelere ilk günden beri tam destek verdiklerini, bu desteğin devam edeceğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Evlatların yeri dağ değil, anne ve babalarının yanıdır. Evlatlarına kavuşmak için kararlı bir şekilde mücadele eden anne ve babaları bir kez daha tebrik ediyorum. Onlar bunu korkusuzca yapıyor. Bize düşen ise bu haklı mücadeleye destek olmaktır. Bir çocuğun yeri anne ve babasının yanıdır, evidir. Kalem tutması gereken eller silah tutmamalı. Bu mücadele başarıya ulaşacaktır."

Aileler de eylemin başından bu yana kendilerine destek olan Beyoğlu'na teşekkür ettiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

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