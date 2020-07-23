Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'dan vatandaşlara ziyaret - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Beyoğlu, 5 Nisan Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, bazı vatandaşların evine misafir oldu.

Beyoğlu, 16 aylık görev sürecinde vatandaşlarla aralarında çok güçlü bağ ve güven duygusu oluştuğunu söyledi.

Vatandaşlarla kurmuş oldukları sıcak iletişim ve gönül bağı nedeniyle hemen her gün yüzlerce kişiden mahalle ve ev ziyareti daveti aldıklarını belirten Beyoğlu, "İlçede ilk kez belediye yönetimi ile vatandaşlar arasında güven tesis edildi." dedi.

Haftasonları dahil her gün en az 4-5 aileye misafir olduklarını anlatan Beyoğlu, aynı şekilde esnafın da kendilerini davet ettiğini ve oluşan bu bağ nedeniyle hizmet etme heyecanlarının arttığını aktardı.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, daima halkın içinde olmamızı, vatandaşın gönlüne girmemizi ve onlardan biri gibi olmamızı istiyor. Göreve geldiğimizden beri bunu uyguluyoruz. Önce program yapılarak vatandaşlar ziyaret ediliyordu. Şimdi vatandaşımız bizi arayarak evine, mahallesine davet ediyor. Bu bağı kurmak kolay olmadı. Büyük bir heyecan ve azimle, sabırla mücadele edip bu tabloya ulaştık. Hemşehrilerimizle aramızda çok sağlam bağ ve güven duygusu oluştu. Günümüzün bir kısmı hizmetlerle, bir kısmı da vatandaşımıza misafir olmakla geçiyor. Bundan son derece mutluyuz. Siyaset yapmıyoruz, ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak hizmet ediyoruz. Bağlar'da gönül belediyeciliğini tesis ettik ve bu şiarla yolumuza devam edeceğiz."

Beyoğlu'na ziyaretlerinde eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer de eşlik ediyor.