Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu dezenfekte çalışmasına katıldı - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmasına katıldı.

Merkez Bağlar ilçesinde gıda toptancılar sitesi ve semt pazarlarından sonra kentin işlek alışveriş bölgelerinden Sakarya Caddesi de buhar özelliği olan araçlar ve temizlik ekiplerinin çalışmasıyla dezenfekte edildi.

Çalışmaya katılan ve incelemede bulunan Beyoğlu, salgın tehdidi son bulana kadar gerekli tedbirleri uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Günlerdir dezenfekte çalışmalarını başarıyla uygulayan ekiplere teşekkür eden Beyoğlu, "Belediyemizin tüm ekip ve ekipmanları ile imkanları bu zorlu süreçte milletimizin hizmetindedir. Bu zorlu süreci dayanışma ve fedakarlıkla aşacağız." dedi.

Öte yandan ilçede bulunan parklarda yer alan banklar belediye ekipleri tarafından toplatıldı. Belediye ekipleri gün içinde parklarda denetim yaparak vatandaşları tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarıyor.