Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

MHP il başkanlığının yanı sıra Asur Gençlik Spor Kulüp Başkanlığını da yürüten Kayaalp, beraberindeki voleybol takımı oyuncuları ve teknik heyet ile Beyloğlu'na ziyarette bulundu.

Beyoğlu'na spora desteğinden dolayı teşekkür eden Kayaalp, bölgede sporun gelişmesi, gençlerin terör ya da kötü alışkanlıklardan uzak kalarak sporla gündeme gelmesini gerektiğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Beyoğlu, spora ve sporcuya olan desteklerinin devam edeceğini aktardı.