Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan mağdur aileye yardım - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mağdur bir aileye yardım etti.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, kızı ve 4 yaşındaki torunuyla yaşayan ve maddi durumu kötü olan Layika Kılıç'ı evinde ziyaret etti.

Ailenin bir yıllık gıda ihtiyacını karşılayarak, nakdi yardımda bulunan Beyoğlu, "Bizler, sizlerin hizmetkarıyız. Sizlere hizmet etmek için varız, kapımız her zaman sizlere açık." dedi.

Kılıç ise ailede çalışan kimse olmadığını, geçimlerini sağlayacak gelir kaynaklarının bulunmadığını anlatarak, komşularının yardımıyla ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Kılıç, yardım için Beyoğlu'na teşekkür etti.