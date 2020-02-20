Bağlar Belediye Başkanı,

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, doğal afetler ve deprem bilinci oluşturmak amacıyla İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen "Temel Afet Bilinci" kursuna katılan belediye çalışanlarına sertifika verdi.

Olası afetler karşısında belediye personelinin bilinçli ve eğitimli olması gerektiğini belirten Beyoğlu, "Bu nedenle AFAD ile görüşerek personelin eğitime katılmasını sağladık. Kursa yoğun ilgi gösteren personelimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Kursa katılan birim müdürlerini ve personeli makamında kabul ederek sertifikalarını takdim eden Beyoğlu, toplum olarak depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini belirtti.

Beyoğlu, olası afetler veya depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine değinerek, "Belediye olarak bu konuda birim müdürlerimizi ve personelimizi AFAD aracılığıyla eğitime tabi tuttuk. Çok verimli bir süreç oldu. Personelimizin eğitime gösterdiği yoğun ilgi ve AFAD gönüllüsü olmaya rağbet göstermesi bizi son derece mutlu etti. Doğal afetler konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.