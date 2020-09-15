Bağlar Belediyesi 100 eski yapının yıkımını gerçekleştirdi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi ilçedeki 100 eski yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Belediyenin kontrol ve kaçak yıkım ekipleri, zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen 100 eski yapının yakımını tamamladı.

Belediye yılların ihmali olan harabe yapılar ve kaçak yapıları bir bir yıkarak bulundukları çevreyi orada yaşayan vatandaşlar için güvenli hale getiriyor.

İmar kanunu ve mevzuatına aykırı şekilde inşa edildiği için tespit edilen 25 kaçak yapıyı da yıkan ekipler, 275 bin nüfuslu eski Bağlar bölgesini kentsel dönüşüme hazırlıyor.

Belediye tarafından ilçedeki Kaynartepe, Muradiye ,Fatih, Alipınar, Körhat, Mevlana Halit, Selahaddini Eyyübi, Şeyh Şamil gibi eski Bağlar bölgesinde yıkılmaya yüz tutan 100 kullanılamaz haldeki yapının yıkımı gerçekleştirilerek, bulundukları alan temizlendi.