Bağlar Belediyesi 15 Temmuz destanını billboardlara yansıttı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi 15 Temmuz destanını billboardlara yansıttı

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlan Bağlar İlçe Belediyesi, FETÖ'nün hain darbe girişimi ve halkın darbecilere karşı elde ettiği zaferin 4. yıl dönümünde ilçedeki reklam panolarını 15 Temmuz zaferi ile donattı.

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlan Bağlar İlçe Belediyesi, FETÖ'nün hain darbe girişimi ve halkın darbecilere karşı elde ettiği zaferin 4. yıl dönümünde ilçedeki reklam panolarını 15 Temmuz zaferi ile donattı.

New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü


Devletin içine sızmış olan FETÖ unsurlarının 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirmek istediği ve milletin kahramanca mücadelesi ile zaferle sonuçlanan hain kalkışmanın 4. yıl dönümü öncesinde Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan billboardlar, tarihi başarıyı ilçedeki reklam panolarına taşıdı. "Vatan Milletin İrade Milletin" ve "Demokrasi Nöbeti Hiç Bitmeyecek" gibi anlamlı sözleri içeren billboardlar, ilçenin işlek noktalarında yer alan panolara asıldı.


"Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletin direnişi olmasaydı ülkeyi parçalayacaklardı"


Ekmeğini yedikleri millete ihanet eden hainlerin milletten tarihi bir tokat yediğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye'nin bu başarısı ile dünyaya çok önemli mesajlar verdiğini söyledi. Beyoğlu, "Bu tür hain kalkışmalarda milletin feraseti ve millete güven veren liderin dirayeti çok önemlidir. Özgürlüğüne ve bağımsızlığına sevdalı olan aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hain güruhu bozguna uğratarak dünyaya bu konuda emsal oldu. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği olmasaydı belki bugün ülkeyi parçalamış olacaklardı. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize olan minnet ve şükran görevimizi her zaman yerine getireceğiz. Vatan milletin, karar milletin diyerek irademize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bağlar Belediyesi 15 Temmuz destanını billboardlara yansıttı - Son Dakika

Son Dakika

16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:47 Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:08 Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
15:47
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
15:08
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
11:18
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
10:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 16:12:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağlar Belediyesi 15 Temmuz destanını billboardlara yansıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]