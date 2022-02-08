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Bağlar Belediyesi 30 branşta mesleki beceri kursları açtı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi 30 branşta mesleki beceri kursları açtı

08.02.2022 16:26
Bağlar Belediyesi 30 branşta mesleki beceri kursları açtı

Bağlar Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 30 mesleki beceri kursu açtı.

Bağlar Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 30 mesleki beceri kursu açtı.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile kursları ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kursiyer ve görev yapan eğitmenlerle görüştü.

Beyoğlu, göreve geldikten sonra üç yıldır her alanda vatandaşın yanında yer alarak ihtiyaçlarına cevap veren bir belediyecilik örneği ortaya koyduklarını söyledi.

Bu proje sayesinde hem çocukların hem yetişkinlerin eksiklerini tamamlayarak iş gücü hayatına kazandırılacağını ifade eden Beyoğlu, kurslara yoğun bir talep olduğunu aktardı.

Beyoğlu, "Belediyeler, yerelde halkın taleplerine en kısa yolla cevap bulabilecek kurumlardır. Bu makamların da imkanların da tek söz hakkı vatandaşlarımızdır. Bu proje ile inşallah önemli bir açığı kapatmış olacağız. Kurslarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı neticeler getirmesini diliyorum. Belediyemizin tüm olanaklarıyla halkımızın yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi 30 branşta mesleki beceri kursları açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağlar Belediyesi 30 branşta mesleki beceri kursları açtı - Son Dakika
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