Bağlar Belediyesi 8. Ana Jet Üs Komutanlığı alanını asfaltladı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı bölgesinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.



Karacadağ'a özgü olan ve dünyanın en kaliteli asfaltının ham maddesi olarak değerlendirilen bazalt taşlarını arazilerden temizleyerek vatandaşlar için tarım alanları oluşturan, buralardan çıkardığı taşları da Karacadağ bölgesinde kurduğu asfalt plent tesisinde sıcak asfalt ve mucura dönüştüren Bağlar Belediyesi, şehir içinde ve şehir dışında asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Yerleşim yerlerinde asfaltlama çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, son olarak Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı bölgesinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bazalt taşından ürettikleri sıcak ve kaliteli asfaltla mahalle ve sokakların yanı sıra kamusal ve güvenlik alanlarına da hizmet verdiklerini belirtti. Başkan Beyoğlu, "8. Ana Jet Üs Komutanlığı bölgesinde başarılı bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. İnşallah zaman içerisinde tüm Diyarbakır'ın ihtiyacını karşılayacak kadar asfalt üreteceğiz. Asfaltsız yer bırakmamayı amaçlıyoruz" dedi.



"Diyarbakır'ın asfalt ihtiyacını karşılıyoruz"



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bazalt taşından ürettikleri sıcak ve kaliteli asfaltla mahalle ve sokakların yanı sıra kamusal ve güvenlik alanlarına da hizmet verdiklerini aktararak Diyarbakır'ın tüm ihtiyacını karşılayacak kadar asfalt üretmeyi amaçladıklarını ifade etti. Başkan Beyoğlu, "8. Ana Jet Üs Komutanlığı bölgesinde başarılı bir asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. İnşallah zaman içerisinde tüm Diyarbakır'ın ihtiyacını karşılayacak kadar asfalt üreteceğiz. Asfaltsız yer bırakmamayı amaçlıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR