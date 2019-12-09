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Bağlar Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı

6 saat önce

Bağlar Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı.

Bağlar Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı, System.String[]

Bağlar Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı.

Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ağaçların sağlıklı şekilde gelişmesi, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi ve elektrik tellerinin zarar görmemesi için ilçe genelindeki ağaçları buduyor.

Ağaç bakımına büyük özen gösterdiklerini dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Yeni yapılan siteler için müteahhitlerden meyve ağacı dikmelerini isteyerek bu konuda teşvik edici bir tutum ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda mevcut ağaç ve yeşil akanların korunması için bakım çalışmaları yapıyoruz. Bizden sonraki nesillere temiz bir çevre ve iyi bir doğa bırakma en büyük hedeflerimizden biridir." dedi.

Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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