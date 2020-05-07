Bağlar Belediyesi asfaltlama çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, cadde ve sokakları asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.



Mevlana Halit Mahallesi'nin ara sokak ve caddelerindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Bağlar Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, kırsal mahalleler dahil olmak üzere ilçe genelindeki yolların iyileştirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda aralıksız çalışma yürüttüklerini işaret eden Beyoğlu, "Göreve geldikten sonra hayata geçirdiğimiz asfalt plent tesisinde üretmeye başladığımız sıcak asfalt ile yerleşim yerlerini asfaltlayarak ilçemizde asfalt sorunu olan yer bırakmayacağımıza dair söz vermiştik. Bu sözün gereği olarak yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları doğrultusunda daha çok hizmet üretmeye kararlıyız." dedi.