Bağlar Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, kırsal mahallelerde asfaltlama çalışmasını devam ettiriyor.

Belediye, Kırkıncı ve Tezharap mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezraya yeni yol yaptı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yıllardır hizmete hasret kırsal mahallelerine önemli hizmet sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan referans aldığımız başarılı belediyecilik pratiklerini uygulayarak tüm yerleşim yerlerimizde hiçbir ayrım gözetmeden hizmet seferberliği yürütüyoruz. Feraset sahibi olan milletimiz bunu görüyor ve her türlü desteği veriyor. İki kırsal mahallemize daha yol ve beton boru hizmetlerini kazandırdık. Bizim işimiz siyaset değil,hizmet üretmektir. Bu doğrultuda ilçemizde sorunu çözülmeyen yer bırakmamaya kararlıyız."