Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
Beyoğlu, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Gültekin ile yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Beyoğlu'na AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti - Son Dakika