Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'dan esnaf ve aile ziyaretleri - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'dan esnaf ve aile ziyaretleri

24.07.2022 13:57
Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'dan esnaf ve aile ziyaretleri

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile esnaf ve aileleri ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile esnaf ve aileleri ziyaret etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her gün vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarına çözüm arayan Beyoğlu, Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı gençlerin hizmetlerle ilgili görüşlerini dinledi.

Başkan Beyoğlu, daha sonra eşi Dürdane Beyoğlu ile Fatih Mahallesi'nde ailelere misafir oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Beyoğlu, "Her ziyaretimizde bu güzel tablo ile karşılaşıyoruz. Halkımız, samimiyete tam prim veriyor. Sorununu çözdüğümüz her bir insanımız bizi mutlu ediyor." dedi.

Mahalle sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Başkan Beyoğlu, vatandaş buluşmalarına devam ediyor Başkan Beyoğlu, vatandaş buluşmalarına devam ediyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'dan esnaf ve aile ziyaretleri - Son Dakika

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