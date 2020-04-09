Bağlar Belediyesi Başkanı Beyoğlu'ndan Vali Güzeloğlu'na teşekkür - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede destek sunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür etti.

Vali Güzeloğlu'nun ilçe belediyelerine sağladığı destek dolayısıyla salgınla yoğun mücadele yürüttüklerini belirten Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında malzeme, lojistik ve nakdi her türlü desteği sağlayan Güzeloğlu'na teşekkür ediyoruz. Metruk yapıların yıkımı için de 1 milyon lira nakdi destek aktardılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu salgına karşı deyim yerindeyse milli mücadele veriliyor. Diyarbakır'ımızda da Güzeloğlu'nun himayelerinde yürütülüyor.. Milletimizin mağdur olmaması için gece gündüz demeden kararlı, azimli ve inançlı bir şekilde hep beraber hizmet ediyoruz."