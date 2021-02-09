Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu Mevlana Halit Mahallesi'nde evi yanan iki aileyi ziyaret etti.

Beyoğlu, yaraların sarılması için destek sunacaklarını ifade eden Beyoğlu, "Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımızın gönül selamını iletip vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmiş oluyoruz. İlçemizde yaşananlardan ve vatandaşlarımızın sorunlarından haberimiz oluyor. Hem çözüm üretiyor hem ilgili yerlere iletiyoruz. Vatandaşlarımız daha önce alışık olmadıkları bu güzel tablodan memnun." dedi.

Evi yanan vatandaşlardan Şehmuz Öznur, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, "Karşımızda belediye başkanımızı görünce büyük sevinç yaşadık. Mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli desteği sağladı. Allah kendisinden razı olsun. Bu davranışı inşallah herkese örnek olur." diye konuştu.