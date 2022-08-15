Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ve aile ziyareti - Son Dakika
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Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ve aile ziyareti

15.08.2022 16:52
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ve aile ziyareti

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile Kaynartepe Mahallesi'nde esnafı ve bazı aileleri ziyaret etti.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile Kaynartepe Mahallesi'nde esnafı ve bazı aileleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nun ilçedeki esnaf ve ev ziyaretleri devam ediyor.

Kaynartepe Mahallesi'nde yaşlı bir vatandaşla görüşen Beyoğlu, esnafı ziyaret etti, bazı evlere misafir oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, seçim odaklı bir çalışmanın içerisinde olmadıklarını, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana tam 41 aydır aralıksız olarak sahada olduklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirtti.

41 aydır her koşulda sahada olduklarını aktaran Beyoğlu, "Vatandaşımızı mutlu etmek için çözüm üretmek zorundayız. Bizi aşan durumlarda çözüme aracılık etmek durumundayız. Bizim alanımıza girmiyor diye vatandaşın sorununa duyarsız kalamayız. Çünkü bu şehir bizim, bu halk bizim. Bugüne kadar hizmet ulaştırma noktasında hiçbir ayrım yapmadığımızın şahidi de aziz Bağlar halkımızdır. Allah, hizmet için çalışanı başarıya ulaştırır. Bu anlayışı heyecanla devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Bağlar Belediye Başkanı 41 aydır sahada Bağlar Belediye Başkanı 41 aydır sahada Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor Bağlar Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ve aile ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan esnaf ve aile ziyareti - Son Dakika
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