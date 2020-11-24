Bağlar Belediyesi bazalt taşı hizmete dönüştürdü - Son Dakika

Bağlar Belediyesi Karacadağ'ın eteklerinden çıkan siyah bazalt taşı kurduğu tesiste dönüştürerek kırsal yerleşim yerlerinde alt yapı ve ulaşım hizmetinde değerlendirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yaptığı açıklamada verdikleri sözü tutarak 1,5 yılda yolu olmayan yerleşim yeri bırakmadıklarını belirterek, yeni dönemde yine bu taşlardan ürettikleri asfalt ile imkanlar dahilinde bir ilke daha imza atacaklarını söyledi.

Huzurlu ve mutlu bir yaşam inşa etmek için bölgenin kaynaklarını ve belediyenin imkanlarını halka hizmete dönüştürmeye gayret ettiklerini aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:

"İlk iş olarak arazilerdeki taşları temizleyerek buraları vatandaşlarımız için ücretsiz olarak tarıma elverişli hale getirdik. Ardından da kurduğumuz asfalt plenti ve taş kırma eleme tesisinde bu taşları temel yapı malzemelerine dönüştürdük. Buradan çıkardığımız mucur, alt yapı malzemesi ve asfalt ile yıllardır yapılamayan hizmet hamlesini yerine getirdik. Kırsal yerleşim yerlerinde çok şükür yolu olmayan bölgemiz kalmadı. Bununla beraber bu bölgemiz sel ve afet riski yüksek olan bir bölge. Bunun önüne geçmek için aynı zamanda buralarda menfez köprü ve beton boru çalışması yapıyoruz. Bu hizmetlerimiz devam edecek. İhtiyaç olan her yere ulaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir hedefimiz var. Rabb'im nasip ederse yine buradan çıkardığımız bazalt taşı ile kırsal mahallelerimizin yollarını asfaltlamak istiyoruz. Bu da belediyemizin tarihinde başaracağımız ilklerden olacak. Milletimizin dualarıyla gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğinde sınır tanımıyoruz."