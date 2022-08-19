Bağlar Belediyesi 8 ayda 1470 çocuğa giysi desteği sundu - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi 8 ayda 1470 çocuğa giysi desteği sundu

19.08.2022 16:43
Bağlar Belediyesi 8 ayda 1470 çocuğa giysi desteği sundu

Bağlar Belediyesi, bu yılın 8 ayında 500 aileye ve 1470 çocuğa giysi desteği sundu.

Bağlar Belediyesi, bu yılın 8 ayında 500 aileye ve 1470 çocuğa giysi desteği sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin imkanları ve hayırseverlerden yapılan bağışlarla temin edilen giysiler, belediyeye başvuran ve yapılan inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere teslim ediliyor.

Kimi zaman da hazırlanan giysi paketleri belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ev ziyaretleri ile ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin ek hizmet binası önünde düzenlenen etkinlikte, 60 çocuğa hazırlanan giysi paketlerini hediye etti.

Beyoğlu, "İhtiyacı karşılanan her aile ve çocuk için tarif edilemez mutluluk yaşıyoruz. Toplumsal dayanışma ruhunu artıran bu çalışmalar aynı hızla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Bağlar Belediyesi 8 ayda bin 470 çocuğun giyim ihtiyacını karşıladı Bağlar Belediyesi 8 ayda bin 470 çocuğun giyim ihtiyacını karşıladı
Kaynak: AA

Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi 8 ayda 1470 çocuğa giysi desteği sundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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