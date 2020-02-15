Bağlar Belediyesi buzlanmaya karşı önlemlerine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi buzlanmaya karşı önlemlerine devam ediyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi buzlanmaya karşı önlemlerine devam ediyor

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışından sonra başlayan don ve buzlanmaya karşı önlemler aldı.

Bağlar Belediyesi buzlanmaya karşı önlemlerine devam ediyor, System.String[]

Bağlar Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışından sonra başlayan don ve buzlanmaya karşı önlemler aldı.


Bağlar Belediyesi cadde ve sokaklarda gece geç saatlerde meydana gelen don olayları ve buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilememesi için tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. İlçeye bağlı tüm yerleşim yerlerinde sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 120 tondan fazla tuzlama işlemi gerçekleştirildiği belirtildi. Başkanı Hüseyin Beyoğlu, don ve buzlanma olaylarına karşı önlemleri almaya devam ederek sürücülerin ve vatandaşların sıkıntı yaşamasının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.


Vatandaşlar ve kırsaldaki mahalle muhtarları Başkan Beyoğlu ve belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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