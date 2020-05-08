Bağlar Belediyesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne park kazandırdı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi eski Diyarbakır Havalimanı'nın bulunduğu alanda hizmet veren Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının yer aldığı alanda park yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılı anısına nisan ayında yapımına başlanan proje çerçevesinde ağaç dikip çim ekimini gerçekleştiren Bağlar Belediyesi, tam donanımlı oyun parkını da monte ederek parkı hazır hale getirdi.

Çevre düzenlemesi de yapılan parkın içinde yeşil alanlar oluşturuldu.

Bağlar Belediyesi'nin Çevik Kuvvet Müdürlüğü'ne kazandırdığı tam donanımlı park emniyet mensuplarını memnun etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için fedakar bir şekilde görev yapan emniyet mensuplarına bu hizmeti kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yeşil bir Bağlar oluşturmak için farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kentimizin birçok yerinde yeşil alanlar oluşturarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği millet bahçesi projemiz var. Ayrıca ilçemizin birçok yerinde ağaç dikiyoruz, yeşil alanlar oluşturuyoruz. Ülkemizin bekası, vatandaşlarımızın huzuru ve asayişi için özverili şekilde çalışan emniyet teşkilatımıza bu güzel parkı kazandırdık. Emniyet mensuplarımız için hayırlı ve uğurlu olsun. Yeşil alan oluşturma hizmetlerimiz devam edecek. İlçemiz, farkındalık yaratan yeşil alan çalışmalarıyla her geçen gün biraz daha Diyarbakırımızın oksijen deposu haline geliyor. Bağlarımızı tarihteki misyonuna kavuşturmak istiyoruz."