Bağlar Belediyesi çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, artan sıcak hava nedeniyle kötü koku ve hastalık riskine karşı ilçe genelinde çöp konteynerleri deterjanlı suyla dezenfekte edilerek bakımdan geçiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların sağlıklı koşullarda yaşamasına imkan sağlamak üzere bu çalışmaları yoğun şekilde yürüttüklerini belirtti.

Kırsal bölgelere bugüne kadar binden fazla konteyner tahsis ettiklerini bildiren Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Yaz mevsimi nedeniyle sıcaklıklar arttı. Buna paralel olarak kötü kokular ve hastalık riski yüksek. Biz de buna önlem almak için çöp konteynerlerini yeniliyoruz, bakımdan geçiriyoruz, ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. İlk defa bizim dönemimizde kırsal yerleşim yerlerinin konteyner sorunu çözüldü. Şu an 140 mahalle ve mezramızın hiç birinde bu anlamda bir sorun yok. Tek hedefimiz vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam koşullarını oluşturmaktır."