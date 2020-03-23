Bağlar Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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Bağlar Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
6 saat önce
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan ekipler, buharlı araçlar eşliğinde Gıda Toptancılar Sitesinde sulama, temizleme ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan ekipler, buharlı araçlar eşliğinde Gıda Toptancılar Sitesinde sulama, temizleme ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Bağlar Belediyesi, ticaretin kalbinin attığı yer olarak bilinen Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesinde korona virüs tedbirleri kapsamında buharlı araçlar eşliğinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Dezenfekte çalışması sırasında iş yeri çalışanları durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere yardım ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:12 Kaynak: İHA
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