Bağlar Belediyesi ekipleri kullanılmayan yapılarda biriken çöpleri temizledi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi ekipleri ilçede kullanılmayan yapılarda biriken çöp yığınlarını topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun mahalle ziyareti sırasında kendisine iletilen sorunun çözümü için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.

Ekipler 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan harabe yapılardaki çöp yığınlarını temizledi.

Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Beyoğlu ve temizlik ekiplerine teşekkür etti.