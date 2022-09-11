Bağlar Belediyesi kurs düzenlenen merkez sayısını artırdı - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi kurs düzenlenen merkez sayısını artırdı

11.09.2022 15:26
Bağlar Belediyesi kurs düzenlenen merkez sayısını artırdı

Bağlar Belediyesi, geçen yıl başlattığı eğitim-öğretim, mesleki, teknik ve beceri kurslarının verildiği merkez sayısını artırdı.

Bağlar Belediyesi, geçen yıl başlattığı eğitim-öğretim, mesleki, teknik ve beceri kurslarının verildiği merkez sayısını artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde kurs verilen merkez sayısı 5'den 8'e çıkarıldı.

"Kardelen Kadın Evi", "Kaynartepe Solin", "Günışığı", "Alay Solin", "Bağ Evi", "Fidanlık", "Spor Salonu" ve "Ayşe Şan Parkı"nda olmak üzere toplam 8 merkezde kurslar verilecek.

Yeni dönem kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar için ön kayıtlar başladı. Bugüne kadar kurslardan 5 bin kişi yararlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kursların yoğun talep gördüğünü, bundan dolayı merkez sayısını artırdıklarını belirtti.

Özel eğitim kurumu standartlarında ücretsiz olarak verdikleri kursların her yaş grubundaki vatandaşlara çok büyük yarar sağladığını belirten Beyoğlu, şunları kaydetti:

"30'dan fazla başlık altında düzenlenen kurs faaliyetlerinde alanında uzman 40'tan fazla usta öğreticinin görev yapmasıyla ekonomik hayata da ciddi ciddi katkılar sağlanıyor. Medeni ve gelişmiş toplumların inşasında her şey eğitimle başlar. Biz insanı esas alan bir anlayışa sahibiz. Bu yüzden yapmış olduğumuz tüm hizmetlerde insanımızın geleceğini hesap ederek, hareket ediyoruz. Eğitime çok büyük önem veriyoruz. Bu kurslarımızda vatandaşlarımız A'dan Z'ye birçok alandaki eksiklerini giderme imkanı buluyor. Geçen dönem çok başarılı olduk. Vatandaşlarımızın yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyoruz. Talep üzerine kurs merkezi sayısını artırdık. Ön kayıtları almaya başladık. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel hizmetlerden yararlanmaya davet ediyoruz."

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MEZARLARIN TAŞLARINI KIRIP İÇİNDEKİ DEMİRLERİ ÇALDILAR MEZARLARIN TAŞLARINI KIRIP İÇİNDEKİ DEMİRLERİ ÇALDILAR Mezarların taşlarını kırıp içindeki demirleri çaldılar Mezarların taşlarını kırıp içindeki demirleri çaldılar
Kaynak: AA

Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi kurs düzenlenen merkez sayısını artırdı - Son Dakika

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