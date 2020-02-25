Bağlar Belediyesi gıda denetimlerini artırdı - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi gıda denetimlerini artırdı

6 saat önce

Bağlar Belediyesi, ilçe genelindeki gıda denetimlerini artırdı.

Bağlar Belediyesi gıda denetimlerini artırdı, System.String[]

Bağlar Belediyesi, ilçe genelindeki gıda denetimlerini artırdı.

Sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçedeki kasap, tavuk eti satış yeri, et market ve şarküterilerde sürekli denetim gerçekleştiriyor.

Ekipler denetimlerde tarihi geçmiş gıdalar, et ürünlerinin saklama koşulları, iş yerlerinde çalışan personelin hijyen koşulları, işletmelerin genel temizliği, kullanılan alet ve ekipmanları kontrol ediyor. Uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılıyor, uyarılarda bulunuluyor. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda yasal işlem yapılıyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, denetimlerle hem vatandaşları hem de esnafı korumayı amaçladıklarını belirtti.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Kimseye yaptırım uygulama derdinde değiliz. İşini doğru yapmayanlara engel olup, işini doğru yapan esnafı ve vatandaşımızın sağlığını korumak görevimiz. Tüm vatandaşlarımızdan şüpheli iş ve işlemler konusunda belediyemize yardımcı olmalarını istiyoruz."

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Bağlar Belediyesi, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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