Bağlar Belediyesi gıda ürünlerine yönelik hijyen denetimini sürdürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi gıda ürünlerine yönelik hijyen denetimini sürdürüyor

01.02.2021 11:07
Bağlar Belediyesi gıda ürünlerine yönelik hijyen denetimini sürdürüyor, System.String[]

Bağlar Belediyesi, ilçede gıda ürünlerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, ilçede gıda ürünlerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekiplerince, beyaz etten sonra kırmızı etle ilgili de ihmal ve suistimale karşı denetim yapıldı.

İlçe merkezinde sıklaştırılan denetimlerde hijyen kurallarına uygun hazırlanmadığı ve bozulduğu tespit edilen 25 kilogram kırmızı et imha edildi.

Vatandaşın sağlığını riske atan ve hijyen kurallarına özen göstermeyen iş yerleri hakkında yasal işlem uygulamayı sürdüren ekipler yapılan denetimlerde et kesilen tahtaların da hijyen kurallarına uygun olmadığı tespit edilmesi üzerine işyeri sahiplerini ve çalışanlarına uyarıda bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede ekiplerin olumlu sonuçlar veren denetim ve çalışmalarının titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Hisarcık, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi gıda ürünlerine yönelik hijyen denetimini sürdürüyor - Son Dakika


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