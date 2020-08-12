Bağlar Belediyesi hizmet çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi kırsal yerleşim alanlarına yeni yollar kazandırarak, kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Bağcılar Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını takip ederek son durum hakkında bilgi alan Beyoğlu, esnafla sohbet etti.

Beyoğlu, pandemi tedbirlerine uyulması için uyarılarda bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.

"Bazen bizim göremediklerimizi vatandaşımız daha iyi görebiliyor." diyen Beyoğlu, talepler doğrultusunda sorunları çözerek pratik bir belediyecilik örneklerini sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.