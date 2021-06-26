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Bağlar belediyesi hizmetlerinden memnun olan bölge halkı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Bağlar belediyesi hizmetlerinden memnun olan bölge halkı AK Parti'ye katıldı

26.06.2021 13:31
Bağlar belediyesi hizmetlerinden memnun olan bölge halkı AK Parti'ye katıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Sakallı Mahallesi ve çevredeki mezraların sakinlerinden oluşan 1000 kişi Bağlar Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Ak Parti'ye katıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Sakallı Mahallesi ve çevredeki mezraların sakinlerinden oluşan 1000 kişi Bağlar Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Ak Parti'ye katıldı. Karacadağ eteklerindeki katılım etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

20 yıl HDP yönetiminde kaldıktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti'ye geçen Diyarbakır'ın 36 ilden büyük Bağlar ilçesinde belediyenin hizmetlerinden memnun kalan vatandaşlar toplu olarak Ak Parti'ye katılmaya devam ediyor. Daha önce HDP'ye destek veren Karacadağ bölgesindeki 1500 nüfuslu Sakallı Mahallesi sakinleri Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ederek dev Türk bayrakları eşliğinde düzenlenen törenle Ak Parti rozetlerini taktı.

Mahalle muhtarı ve vatandaşlar yapılan hizmetleri övdü

1900 rakımlı Karacadağ'ın eteklerinde düzenlenen etkinlikliğe Ak Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ak Parti MKYK Üyesi Alattin Parlak, Ak Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sakallı Mahallesi Muhtarı Hasan Kurt, 20 yılda yapılamayan hizmetlere 27 ayda kavuştuklarını dile getirerek bu yüzden Ak Parti üyesi olmaya karar verdiklerini söyledi.

"Bağlar hizmete Ak Parti ile kavuştu"

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Ak Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde halkın umudu olduğunu ifade ederek 20 yıl boyunca HDP tarafından istismar edilen Bağlar'ın Ak Partili Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile hizmet alanına dönüşerek halkın teveccühünü kazandığını söyledi. Bölge halkının hizmeti Ak Parti ile gördüğünü ve bu durumun sahada net olarak fark edildiğini anlatan Eker, Kürtlere yönelik red, inkar ve asimilasyon politikalarının da Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki Ak Parti tarafından son bulduğunu kaydetti.

"Milleti efendi, kendimizi hizmetkar eyledik"

27 ayda ilçenin her karışına hizmet götürerek kırsal bölgelerde ulaşım ve alt yapı sorununu ortadan kaldırdıklarını anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu durumun vatandaşlar arasında güven oluşturup desteğe dönüştüğünü ifade etti. Başkan Beyoğlu, "Bağlar, 20 yıl boyunca hak ettiği hizmetlerden mahrum bırakılmış hizmetten yoksun kalmıştır. Kadirşinas Bağlar halkımız hak etmediği bir Bağlar ile karşı karşıyaydı. Bizler AK Parti ailesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bugüne 20 yılda yapılmayan hizmetleri 27 aya sığdırarak ilçemizin bundan kurtulması için hep birlikte el ele ve dahası gönül gönüle vererek değiştirmeye başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde partimizin kuruluş felsefesi ve ilkelerine uygun olarak hiçbir ayrım yapmadan kendimizi hizmetkar milletimizi efendi görerek vatandaşlarımızın hem gönüllerine dokunduk hemde hak ettikleri hizmetleri kazanmaya gayret ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hamd olsun bu süre zarfında alt yapı ve üst yapı almayan hiçbir kırsal bölgemizi bırakmadık. 130 yerleşim yerlerimize 450 kilometre yol kazandırdık. Bugün artık vatandaşlarımız yaz kış demeden huzur içerisinde evlerine gidebilmektedirler. Bu yapılan hizmetler vatandaşlarımızdan büyük teveccüh görmüş olup karşılığında da partimize katılım sağlayarak büyük AK Parti ailesinin daha da büyümesini sağlamışlardır. Bugün de burada toplanan 1500 nufüslu mahalle sakinlerimiz bizleri bağırlarına basıp bu katılımı göstermişlerdir. Huzurlarınızda her bir vatandaşımıza tek tek teşekkür ederim. Bu vesile ile bu durumun oluşturduğu yüksek motivasyonla halkımıza daha fazla hizmet etmek için ilk günkü aşkla ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Bağlar belediyesi hizmetlerinden memnun olan bölge halkı AK Parti'ye katıldı
Bağlar belediyesi hizmetlerinden memnun olan bölge halkı AK Parti'ye katıldı
Bağlar belediyesi hizmetlerinden memnun olan bölge halkı AK Parti'ye katıldı
Bağlar belediyesi hizmetlerinden memnun olan bölge halkı AK Parti'ye katıldı
Bağlar belediyesi hizmetlerinden memnun olan bölge halkı AK Parti'ye katıldı
Bağlar belediyesi hizmetlerinden memnun olan bölge halkı AK Parti'ye katıldı

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, AK Parti, Bağlar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bağlar belediyesi hizmetlerinden memnun olan bölge halkı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika


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