Bağlar Belediyesi hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerinden çıkan bazalt taşını asfalt plenti ve taş kırma eleme tesislerinde yol yapım malzemelerine dönüştürerek ortaya çıkardığı sıcak asfalt ile ilçenin uzun yıllar hizmet görmeyen cadde ve sokaklarına hizmet götürüyor.

Asfaltlama çalışmalarını inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüşen vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk kez böyle kapsamlı ve güzel bir hizmet gördüklerini dile getirerek, ulaşımda yaşanan aksaklığı ortadan kaldıran çalışma için teşekkür etti.

Beyoğlu, vatandaşları memnun eden çalışma ve hizmet için harcadıkları emeklerden dolayı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini takdir etti.