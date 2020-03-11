Bağlar Belediyesi, iki modern park projesi hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi, iki modern park projesi hazırladı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, iki modern park projesi hazırladı

14 dakika önce

Bağlar Belediyesi, çok amaçlı, kültürel özellikli, botanik ve doğal iki modern parkı ilçeye kazandırıyor.

Bağlar Belediyesi, iki modern park projesi hazırladı, System.String[]

Bağlar Belediyesi, çok amaçlı, kültürel özellikli, botanik ve doğal iki modern parkı ilçeye kazandırıyor.

Kütüphane, yürüyüş, gezinti ve dinlenme alanları bulunan, "kuş cenneti" temalı botanik parklarda kuş türleri ve hayvan çeşitlerinin bulunacağı özel bir bölüme yer verilecek.

Toplam 42 bin metrekare alana sahip olacak parkta, yaz döneminde yaşanan hava sıcaklığı dikkate alınarak vatandaşların nefes alabileceği bir yürüyüş, gezinti ve dinlence alanı de bulunacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, projelerin ve projeleri hayata geçirecekleri alanların hazır olduğunu belirtti.

İlgili kurumlarla görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Beyoğlu, "Onay almamız halinde hemen başlayacağız. Bu iki park hem kentin yeni yüzü olacak hem vatandaşlarımızın yeni nefes alanları olacak. Kütüphane, oyun salonları, engellilere yönelik alanlar, kuş cenneti ve hayvan bölümleri ile vatandaşlara huzurlu bir yaşam imkanı sunulacak. Bağlar'a hizmetin en güzeli yakışır." diye konuştu.

Bağlar Belediyesi, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi

Son Dakika Haberleri
16:58 Hannover'lı futbolcu koronavirüse yakalandı!
16:57 "Önlemimizi aldık, tüketici ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı yaşamayacağız"
16:57 "Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor"
16:57 Finike'de ölü bulunan 7 köpekte zehirlenme şüphesi
16:57 Jandarmadan "trafik semineri"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 16:58:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağlar Belediyesi, iki modern park projesi hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]