Bağlar Belediyesi ilçedeki "Peynir Pazarı"nın çatısını temizledi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, ilçedeki Peynir Pazarı'nın çatısını temizleyerek pazar esnafı rahatlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevrede yaşayan vatandaşların gelişi güzel attığı çöplerle kirlenen çatının çevreye kötü koku yaymasından rahatsızlık duyan esnfın talebi üzerine Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun çatının temzilenmesi için talimat verdiği belirtildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hummalı bir çalışma ile pazarın bulunduğu binanın çatısını çöplerden arındırarak sağlıklı ve temiz hale getirdiği aktarılan açıklamada, esnafın şikayetine konu alan yerin özel mülk olduğu anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Beyoğlu, esnafın ve vatandaşın sağlığını ve huzurunu düşünerek gerekli çalışmayı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Esnafımızın yaşadığı sorunları kendi sorunlarımız olarak kabul ediyoruz. Onların her türlü taleplerinin başımızın üzerinde yeri var. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız çevre temizliği konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmeleridir. Gelişi güzel şekilde çöp ve atık atmaya son verelim. Esnafımızı huzursuz etmeye kimsenin hakkı yok."