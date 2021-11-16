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Bağlar Belediyesi ilçedeki üst yapı çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi ilçedeki üst yapı çalışmalarını yoğunlaştırdı

16.11.2021 16:51
Bağlar Belediyesi ilçedeki üst yapı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Bağlar Belediyesi ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde üst yapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde üst yapı sorunlarını çözmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye kırsal mahallelerde beton boru ve menfez köprüler inşa etti, iki merkez mahallede de sokak ve kaldırım sağlamlaştırma çalışması yürüttü.

Bir mezrada ise yeni yol kazandırma çalışmalarına başlayan belediye, kış mevsiminde yaşanabilecek muhtemel ulaşım sorunlarına karşı da çalışma yürütüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, haftanın her günü hem merkezde hem kırsalda yoğun mesai yaparak yerleşim yerlerini hizmetle buluşturuyor.

Kırsal Yiğityolu ve Oğlaklı mahallelerinde toplam 20 beton boru döşeyen belediye, su taşkınlarına önlem olarak yerleşim alanlarına menfez köprüler kazandırdı.

Merkez 5 Nisan ve Şeyh Şamil mahallerinde tahrip olan sokak ve kaldırımları yenileyen belediye, bu alanları güzel bir görüntüye kavuşturdu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun kısa zamanda tamamlanmasını istediği hizmet seferberliği kapsamında Özdemir ve Tavşantepe mahalleleri arasında bulunan Gönendi mezrasında 2 kilometrelik yeni yolun hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Vatandaşlar çalışmalardan büyük memnuniyet duyuyor.

Bağlar Belediyesi ilçedeki üst yapı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi ilçedeki üst yapı çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika


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