Bağlar Belediyesi ilçeye 14 spor tesisi kazandırmak için çalışma yürütüyor - Son Dakika

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi 800 metrekare büyüklüğündeki toplam 14 spor tesisini ilçenin farklı bölgelerinde gençlerin hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ve kırsalda 10 bölgede sentetik yüzeyli futbol, 3 noktada basketbol ve bir yerde de voleybol sahası inşaatı devam ederken, tesislerin 2022 yılı içerisinde hizmete açılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Kırsalda Alatosun, Körtepe, Karahan, Gömmetaş, Tokaçlı,Özdemir ve Yiğit Yolu mahallerinde sentetik yüzeyli futbol sahaları yapılıyor. Merkez mahallelerde üç ayrı noktada sentetik saha çalışmalarının hayata geçirilmesine devam ediliyor.

Ayrıca havaalanı yolu üzerinde voleybol sahasının kazandırılması için çalışma yapan belediye, kendi imkanlarıyla Yeniköy Mahallesi ve Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'nde basketbol sahalarını inşa ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kaynakları doğru değerlendirerek, vatandaşların sağlıklı koşullarda spor yapması için bu projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Beyoğlu, "Amacımız her mahalleye çok amaçlı spor tesisi kazandırmak. Kendi imkanlarımızla yapımını sürdürdüğümüz bu tesisler halka açık olacak. 2022 yılı içerisinde gençlerimize vereceğimiz yeni müjdelerle bu tesislerimizi inşallah tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.