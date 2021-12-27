Üye Girişi
Bağlar Belediyesi ilçeye 14 spor tesisi kazandırmak için çalışma yürütüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi ilçeye 14 spor tesisi kazandırmak için çalışma yürütüyor

27.12.2021 14:18
Bağlar Belediyesi ilçeye 14 spor tesisi kazandırmak için çalışma yürütüyor

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi 800 metrekare büyüklüğündeki toplam 14 spor tesisini ilçenin farklı bölgelerinde gençlerin hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi 800 metrekare büyüklüğündeki toplam 14 spor tesisini ilçenin farklı bölgelerinde gençlerin hizmetine sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ve kırsalda 10 bölgede sentetik yüzeyli futbol, 3 noktada basketbol ve bir yerde de voleybol sahası inşaatı devam ederken, tesislerin 2022 yılı içerisinde hizmete açılması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Kırsalda Alatosun, Körtepe, Karahan, Gömmetaş, Tokaçlı,Özdemir ve Yiğit Yolu mahallerinde sentetik yüzeyli futbol sahaları yapılıyor. Merkez mahallelerde üç ayrı noktada sentetik saha çalışmalarının hayata geçirilmesine devam ediliyor.

Ayrıca havaalanı yolu üzerinde voleybol sahasının kazandırılması için çalışma yapan belediye, kendi imkanlarıyla Yeniköy Mahallesi ve Bağcılar Mahallesi Evrim Alataş Caddesi'nde basketbol sahalarını inşa ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kaynakları doğru değerlendirerek, vatandaşların sağlıklı koşullarda spor yapması için bu projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Beyoğlu, "Amacımız her mahalleye çok amaçlı spor tesisi kazandırmak. Kendi imkanlarımızla yapımını sürdürdüğümüz bu tesisler halka açık olacak. 2022 yılı içerisinde gençlerimize vereceğimiz yeni müjdelerle bu tesislerimizi inşallah tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, basketbol, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi ilçeye 14 spor tesisi kazandırmak için çalışma yürütüyor - Son Dakika


Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi         
14:20
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, İBB'de işbaşı yaptırılan 557 kişinin terör örgütü iltisaklı olduğu iddialarına özel teftiş başlattı         
19:59
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
14:19 Fenerbahçe'ye güzel haber! Aziz Yıldırım'ın 3 Temmuz'da başlayan yargılanma süreci sona erdi
14:17 "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt
14:02 Canlı yayında İHA kameramanına tokat atan Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden de istifa etti
14:00 İBB hakkındaki teftişe bir tepki de Seyit Torun'dan geldi: Belediyelerimizden eminiz
13:48 Son Dakika: Basketbola korona darbesi! Fenerbahçe'nin oynayacağı dev maç ertelendi
13:35 Beşiktaş'ta şaşırtan karar! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak
13:35 İBB'ye yönelik özel teftiş tartışmasına Meral Akşener de katıldı: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin
13:27 Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!
13:25 Çok konuşulacak iddia: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı
13:25 İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 14:27:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bağlar Belediyesi ilçeye 14 spor tesisi kazandırmak için çalışma yürütüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement