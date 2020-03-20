Bağlar Belediyesi jandarma karakolu ve bankaları dezenfekte etti - Son Dakika
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Bağlar Belediyesi jandarma karakolu ve bankaları dezenfekte etti

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan 10 kişilik ekiple Pirinçlik Jandarma Karakolu, ATM'leri ve banka şubelerini dezenfekte etti.

Bağlar Belediyesi jandarma karakolu ve bankaları dezenfekte etti, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan 10 kişilik ekiple Pirinçlik Jandarma Karakolu, ATM'leri ve banka şubelerini dezenfekte etti.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşturulan 10 kişilik özel ekip vatandaşların hizmet aldığı banka ATM'lerini, banka içlerini, bekleme alanlarını ve Pirinçlik Jandarma Karakolunu dezenfekte etti. Başkan Hüseyin Beyoğlu, milletin huzuru ve güvenliği için fedakarca mücadele eden güvenlik güçlerinin kullandığı alanlar ile vatandaşların hizmet aldığı banka ATM'lerini ve binalarını dezenfekte ettiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, korona virüse karşı tedbirlerin kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti. - DİYARBAKIR

Bağlar, Banka, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:40 Kaynak: İHA

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