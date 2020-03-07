Bağlar Belediyesi kadınlar günü için kadınlara semt pazarı kimlik kartı dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi kadınlar günü için kadınlara semt pazarı kimlik kartı dağıttı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi kadınlar günü için kadınlara semt pazarı kimlik kartı dağıttı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlar için semt pazarı kimlik kartı dağıttı.

Bağlar Belediyesi kadınlar günü için kadınlara semt pazarı kimlik kartı dağıttı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlar için semt pazarı kimlik kartı dağıttı.


Bağcılar mahallesinde bulunan kadın semt pazarında düzenlenen etkinliğe AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe katılarak destek veren milletvekillerine ve diğer katılımcılara teşekkür eden Başkan Beyoğlu, "Bağlar Belediyesi olarak hem kadın istihdamında hem de kadınların çalışma hayatını desteklemede çok önemli adımlar attık. Çok ciddi bir kadın çalışan oranımız var. Burada görev yapan kadın zabıtalarımız gibi birçok birimimizde kadınlar aktif olarak görev yapıyor. Kadın semt pazarında çalışan kadınların koşullarını iyileştirmek ve desteklemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu çalışmamıza katılarak destek olan ve her zaman bizden desteğini esirgemeyen bakanımız Mehmet Mehdi Eker başta olmak üzere milletvekillerimize ve diğer katılımcılara çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Milletvekilleri ve belediye başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun semt pazarına yaptıkları ziyarette kadınlara çalışma kimlik kartlarının yanı sıra karanfil ve belediyenin hazırladığı çeşitli hediyeleri takdim edildi. - DİYARBAKIR

Dünya Kadınlar Günü, Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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