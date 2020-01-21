Bağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdı - Son Dakika

Bağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi kaldırım işgallerinin yaşandığı bölgeleri ekiplerle temizledi.

Bağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdı, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi kaldırım işgallerinin yaşandığı bölgeleri ekiplerle temizledi.


Diyarbakır'ın işlek noktalarından olan Sento Caddesi'nde yaşanan kaldırım işgali ve görüntü kirliliğine son verildi. Daha önce bölgeyi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı üzerine abıta müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kaldırım işgalleri ortadan kaldırıldı. Daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görüntü kirliliğine neden olan ağaçların budama işlemlerini gerçekleştirdi. Ardında da temizlik ekipleri caddeyi baştan sona kadar temizleyerek yeni bir görünüm kazandırdı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, amaçlarını hem esnafa hem vatandaşa huzurlu bir ortam oluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, "Bu yüzden işlek noktalardaki kaldırım işgallerine ve görüntü kirliliğine izin vermeyeceğiz. Bu yöndeki çalışmalar diğer noktalarda da devam edecektir. Esnafımızın ve vatandaşımızın yararına olan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kimse mağdur olsun istemiyoruz. En önemlisi kentimiz mağdur olmasın ve ilçemiz güzelleşsin, görüntü kirliliği olmasın diye mücadele veriyoruz. Sento Caddesi'ndeki kaldırım işgallerine ve görüntü kirliliğine son verdik. Temiz ve huzurlu bir Bağlar en büyük hayallerimizden biridir" dedi.


Bölgedeki esnaf, yapılan çalışmalardan dolayı bağlar belediye ekiplerine teşekkür ettiklerini kaydetti. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı
FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:23:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağlar belediyesi kaldırım işgallerini kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]