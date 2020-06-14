Bağlar Belediyesi kapanan yolu ulaşıma açtı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi Top Yolu Mahallesinde kapanan yolu ulaşıma açtı.

Top Yolu Mahallesindeki tıkanan göletin sullarının altında kaldığı için kapanan yol, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makinelerinin yardımıyla açtı.

Yoldaki su birikmesinden dolayı yıllardır sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, "Oluşan çukur ve çamurdan dolayı araçlarımızla burada giremiyor ve yürüyemiyorduk. Allah razı olsun Bağlar Belediyesi kısa zamanda sorunumuzu çözdü.Yeni yolumuza kavuştuk." ifadelerini kullandılar.