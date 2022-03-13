Bağlar Belediyesi karla mücadele çalışmalarına başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, bölgenin en yüksek dağı olan Karacadağ bölgesinde hazır bekletilen Bağlar Belediyesi ekipleri anlık müdahalelerle kapanan yolları açarak ulaşımdaki aksamayı önlemeye çalışıyor.

Meteoroloji verilerine hareket ederek önceden önlem alan Bağlar Belediyesi, bölgede yeniden etkisini gösteren yılın ikinci kar yağışına karşı Karacadağ bölgesine yoğunlaştı. Mahalle ve mezralarla beraber 129 yerleşim yerinin bulunduğu bölgede 1957 metre yüksekliğe sahip Karacadağ'ın eteklerinde kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, kar yağışı başlamadan önce bölgeye gelerek hazır bekleyen ekipler zamanında müdahalelerle yolların kapanmasını önlüyor.

Bölgenin coğrafik yapısını bilen, ulaşımda ve kar temizlemede deneyimli olan ekipleri görevlendirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla kesintisiz bir iletişim halinde olduklarını söyledi. - DİYARBAKIR