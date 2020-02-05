Bağlar Belediyesi "kentsel dönüşüm raporu" hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesi 'kentsel dönüşüm raporu' hazırladı - Son Dakika

Bağlar Belediyesi "kentsel dönüşüm raporu" hazırladı

6 saat önce

Bağlar Belediyesi "kentsel dönüşüm raporu" hazırladı.

Bağlar Belediyesi

Bağlar Belediyesi "kentsel dönüşüm raporu" hazırladı.

Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Teknik Personeli Fırat Kılıç Bağlar ilçesinin 385 bin nufüsu ile 50 ilden daha büyük olduğunu söyledi.

Eski mahallelerdeki çarpık kentleşmeye dikkat çeken Kılıç, "Evler üst üste yan yana inşa edilmiş. Mühendislik hizmeti olmadan yapılmış. Bu yapılar deprem dışında da büyük risk oluşturuyor. Bağlar'ın yeniden inşası için kentsel dönüşüm projemizi hazırlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduk. Projeye yakın zamanda başlayacağız. Uzun zamanlı bir proje olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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