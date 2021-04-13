Bağlar Belediyesi, kırsal mahallelerdeki ulaşım sorununu çözüyor - Son Dakika

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahalle ve mezralardaki ulaşım sorunlarını çözmeye devam ediyor.

Belediye, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında Karacadağ Mahallesine bağlı Terhane mezrasında yol çalışması yürüttü.

Ramazan ayında hizmetlerin kesintiye uğramayacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Milletimize layık olduğu hizmeti kazandırmak amacıyla gayretli bir şekilde çalışan ekiplerimizin mücadelesiyle inşallah bu mübarek ayda da ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz." dedi.